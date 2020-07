Twitter desativa tuíte de Trump por queixa sobre direitos autorais

WASHINGTON (Reuters) - O Twitter Inc desativou um vídeo relacionado à campanha do presidente Donald Trump, retuitado por ele no sábado, alegando uma queixa de direitos autorais.

O vídeo, que incluía músicas do grupo Linkin Park, desapareceu do Twitter do presidente no final do sábadocom o texto: “Esta mensagem foi desativada em resposta aum relato do proprietário dos direitos autorais”.

O Twitter retirou o vídeo, que Trump retuitou do diretor de Mídias Sociais da Casa Branca, Dan Scavino, após receber aviso da Machine Shop Entertainment, publicado no Lumen Database, que coleta solicitações de eliminação de materiais online.

Machine Shop é uma empresa de propriedade da banda de rockLinkin Park, de acordo com sua página no LinkedIn.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido.de comentários.

O Twitter começou a desafiar os tuítes de Trump em maio e tem colidido repetidamente com ele desde então.