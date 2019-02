Trump diz que enviar militares para a Venezuela é "uma opção"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que enviar militares para a Venezuela é “uma opção” e que recusou convite do presidente Nicolás Maduro para uma reunião.

“Certamente é algo que está na - é uma opção”, disse Trump em entrevista ao programa “Face the Nation”, da CBS.

Trump afirmou ter recusado um encontro com Maduro solicitado meses atrás pelo líder venezuelano.

“Bem, ele pediu uma reunião e eu recusei porque estamos muito longe no processo”, afirmou.

“Acredito que o processo esteja acontecendo – protestos muito, muito grandes.”

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo de Maduro, vestindo as cores amarelo, vermelho e azul da bandeira venezuelana.

As pressões domésticas e internacionais aumentam pela renúncia de Maduro. No sábado, um general de alto escalão da Força Aérea venezuelana disse renegar o presidente Nicolás Maduro e agora reconhecer o líder oposicionista Juan Guaidó como chefe de Estado em exercício, de acordo com um vídeo compartilhado no Twitter.

Por Lucia Mutikani e Doina Chiacu