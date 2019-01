Secretário de Estado dos EUA discute situação da Venezuela com novo chanceler brasileiro

Pompeo, em evento em Washington 28/11/2018 REUTERS/Joshua Roberts

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, discutiu a situação da Venezuela com o novo chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, nesta quarta-feira, no contexto do que descreveu como uma frente unificada contra regimes autoritários na América Latina.

Em entrevista a repórteres após se reunir com o chanceler no Itamaraty, Pompeo citou Venezuela, Cuba e Nicarágua como países que não cumprem valores democráticos.

“Temos a oportunidade de trabalharmos juntos um com o outro contra regimes autoritários”, disse o secretário de Estado sobre as relações entre EUA e Brasil, um dia após a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro.

Reportagem de Mary Milliken e Anthony Boadle