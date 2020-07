Governo Trump amplia envio de tropas federais para cidades dos EUA

Agentes federais de segurança em Portland 22/07/2020 REUTERS/Caitlin Ochs

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou, nesta quarta-feira, que enviará dezenas de policiais para Cleveland, Milwaukee e Detroit com a missão de combater crimes violentos, ampliando a mobilização de tropas federais para grandes cidades sob um programa promovido pelo presidente Donald Trump.

A medida segue decisões semelhantes para as de Chicago, Kansas City, Missouri e Albuquerque, no Novo México, sob o que ficou conhecido como “Operação Lenda” — uma iniciativa promovida por Trump para combater o aumento do crime em algumas cidades, à medida que o país registra protestos após a morte de George Floyd sob custódia da polícia de Mineápolis em 25 de maio.

Por Gabriella Borter, em Nova York, e Nathan Layne, em Wilton, Connecticut