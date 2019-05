La tensión comercial castiga a las bolsas europeas mientras aumenta la presión sobre May

23 mayo (Reuters) - Las bolsas europeas caían bruscamente el jueves, después que los inversores lidiaran con la última ronda de fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, al tiempo que la primera ministra británica, Theresa May, hacía frente a una creciente presión para que dimita.

Imagen de archivo de un operador trabajando en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. 30 enero 2019. REUTERS/Staff

A las 0710 GMT, el STOXX 600 paneuropeo caía un 0,8%, y el DAX alemán, tradicionalmente sensible al comercio, caía un punto porcentual.

En consecuencia, las bolsas asiáticas retrocedían a mínimos de cuatro meses atrás, mientras los inversores temían que la disputa comercial entre Estados Unidos y China se estuviera convirtiendo rápidamente en una guerra fría centrada en la tecnología.

Los índices del sector automovilístico europeo y minero retrocedían un 2,80% y un 1,04% respectivamente.

El diseñador de chips británico ARM suspendió los lazos con el fabricante de equipos y teléfonos Huawei, uniéndose a una lista de compañías que están cumpliendo con el bloqueo de la firma china por parte de Estados Unidos. El sector de tecnología también caía un 1,25%.

El FTSE 100 de Londres se dejaba un 0,5% con los constructores de viviendas —especialmente sensibles al Brexit— entre los más afectados.

La libra registró mínimos de cuatro meses atrás después de que un aliado clave renunció al gabinete de May a última hora del miércoles, lo que dio fuerza a los llamamientos para que la primera ministra renuncie. Una noticia publicada en The Times dice que es previsible que May anuncie su dimisión el viernes.

El nuevo intento de destituir a la primera ministra se produce en un momento en que los votantes se disponen a votar en las elecciones europeas, en las que el Partido Conservador que dirige May se enfrenta a una gran derrota.

Entre las acciones, Merlin Entertainments subía un 5% después de que el accionista ValueAct insistiera al propietario de Madame Tussauds en que se convierta en una empresa privada y dijera que la empresa podría ser valorada un 20% más que su precio actual.

Las acciones de Daimler, Commerzbank, negociadas ex-dividendo, bajaban considerablemente.

