União Europeia investiga comunicações diplomáticas hackeadas

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia está investigando um ataque cibernético contra suas comunicações diplomáticas, supostamente por hackers chineses, que revelaram preocupação da UE com o presidente dos EUA, Donald Trump, a Rússia e o Irã, informou o bloco nesta quarta-feira.

REUTERS/Kacper Pempel

“O Secretariado do Conselho está ciente das alegações sobre um possível vazamento de informações confidenciais e está investigando ativamente o assunto”, disse em comunicado o órgão que representa os governos da UE em Bruxelas.

A Secretaria se recusou a detalhar, mas disse que “leva a segurança de suas instalações, incluindo seus sistemas de TI, extremamente a sério”, referindo-se às preocupações sobre vulnerabilidades em seus sistemas de dados nos 28 Estados da UE.

Segundo o site do jornal New York Times na terça-feira, hackers acessaram a rede de comunicações diplomáticas da União Europeia durante anos, baixando telegramas que revelam preocupações sobre o governo Trump, dificuldades para lidar com a Rússia e a China e o risco de o Irã reativar seu programa nuclear.

Mais de 1.100 telegramas foram enviados ao jornal pela empresa de segurança Area 1 depois que a violação foi descoberta, afirmou o NYT, acrescentando que investigadores da companhia acreditam que os hackers trabalhavam para o Exército Popular de Libertação da China.

Os telegramas incluem memorandos de conversas com líderes da Arábia Saudita, Israel e outros países que foram compartilhados pela União Europeia, de acordo com a reportagem.

Um dos telegramas, segundo o Times, mostra diplomatas europeus descrevendo uma reunião entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, na Finlândia, como “bem-sucedida (ao menos para Putin).”

Outro, escrito depois de um encontro em 16 de julho, encaminhou um relato detalhado e uma análise de conversas entre autoridades europeias e o presidente chinês, Xi Jinping, que foi citado comparando o “bullying” de Trump contra Pequim a “uma luta de boxe de estilo livre sem regras”.

Em um terceiro, de 7 de março, Caroline Vicini, vice-líder da missão da UE em Washington, recomenda que diplomatas do bloco descrevam os EUA como “nosso parceiro mais importante”, apesar de contestar Trump “em áreas nas quais discordamos dos EUA (por exemplo clima, comércio, acordo nuclear do Irã)”.

Os hackers também invadiram redes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Federação Americana do Trabalho e do Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO) e de Ministérios das Relações Exteriores e das Finanças de diversos países pelo mundo, acrescentou a reportagem.

Reportagem de Rama Venkat em Bengaluru e Robin Emmott em Bruxelas