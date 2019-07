ANÁLISIS-Todo o nada: la temporada de resultados en Europa pone a prueba la confianza del mercado

LONDRES (Reuters) - Las ganancias del segundo trimestre para las empresas en Europa podrían convertirse en una prueba de la realidad del mercado de renta variable después de experimentar su mayor recuperación en más de dos décadas.

FOTO DE ARCHIVO: El gráfico del índice bursátil alemán DAX visto en la bolsa de Fráncfort, Alemania, el 1 de julio de 2019. REUTERS/Staff

Las acciones europeas han subido un 15% en lo que va de año, impulsadas por las esperanzas de una tregua comercial entre Estados Unidos y China y por la perspectiva de políticas monetarias más moderadas en los bancos centrales de Estados Unidos y Europa.

Los inversores tomarán el pulso a la situación de las empresas de Europa cuando comience el goteo de la temporada de resultados del segundo trimestre. La compañía de tecnología de mayor capitalización de Europa, SAP, la compañía de semiconductores ASML y la farmacéutica suiza Novartis deberán presentar sus cuentas la próxima semana.

En un momento en el que las cotizaciones se encuentran disparadas en muchos sectores y hay indicios de que los avances están perdiendo fuerza -el índice STOXX 600 de grandes valores europeos podría registrar su primera caída semanal en seis semanas-, unos resultados positivos serán fundamentales para sostener el repunte, según dijeron analistas, estrategas y gestores de activos. “Lo que me temo es que tenemos más empresas que dicen, bueno, hemos superado la primera mitad del año, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar en la segunda mitad”, dijo Neil Dwane, estratega global y gestor de carteras de Allianz Global Investors. “Y entonces el mercado dirá: ‘¡Caray! “¿Por qué he llegado hasta aquí si no puedo ver las ondulantes colinas de un crecimiento del 11% en beneficios en los próximos 12 meses?”. Las empresas que cotizan en el índice de referencia europeo STOXX 600 registrarán un crecimiento de los beneficios del 0,8% durante el segundo trimestre, según el consenso más reciente elaborado por I/B/E/S Refinitiv. Esto supone una mejora con respecto al primer trimestre, cuando los beneficios cayeron un 2%, pero es un gran descenso con respecto al mismo trimestre del año pasado, cuando los beneficios aumentaron un 9,7%. También supone un descenso respecto del crecimiento de más del 3,6% previsto para el trimestre de hace dos meses. Sólo en la última semana, se ha recortado un punto porcentual de las previsiones de consenso. Los recortes en las previsiones de esta semana de BASF y Daimler lastraron a los mercados y subrayaron la preocupación por la salud de las empresas de la región en un contexto de preocupación por la desaceleración económica y los daños provocados por el prolongado conflicto comercial entre EEUU y China. Las compañías en negocios defensivos y de crecimiento, desde los productos básicos de consumo hasta la tecnología, han sido las favoritas de los inversores, pero parecen particularmente vulnerables. Las acciones cíclicas como las empresas de automóviles y los bancos ya reflejan unas perspectivas sombrías.

MEJOR QUE EN ESTADOS UNIDOS

Hay un resquicio de esperanza. Por primera vez desde finales de 2017, las empresas europeas superarán a las estadounidenses, que se espera que muestren una contracción de los beneficios. Gran parte de ello se debe a unas comparaciones interanuales distorsionadas ante los fuertes recortes de impuestos introducidos por la Casa Blanca.

Según un análisis de Citigroup, la economía europea también ha empezado a sorprender al alza, mientras que la economía estadounidense se ha quedado rezagada.

Por lo demás, las perspectivas son cada vez más pesimistas. A medida que se acercaba la publicación de resultados, el número de empresas que ha hecho más anuncios negativos supera en 3,5 veces a las que han hecho anuncios positivos para el segundo trimestre, la tasa más alta desde el primer trimestre de 2016, según Cau. “Es poco probable que las ganancias del segundo trimestre impresionen y, a pesar de las menores expectativas, es posible que las acciones no sean totalmente inmunes a la decepción”, dijo. Además de BASF, las compañías aéreas de Lufthansa a Ryanair, el fabricante de automóviles alemán Daimler y el fabricante de chips Siltronic han advertido de resultados más débiles de lo esperado. Tras un breve paréntesis en mayo, los analistas han vuelto a recortar las previsiones de beneficios incluso cuando las bolsas se han recuperado. Las expectativas de crecimiento para todo el año también están disminuyendo: el consenso es del 4,1%, el más bajo desde 2016 y la mitad de los niveles previstos a principios de año.

Además de las grandes cifras, los inversores también estarán atentos a los planes de inversión (el denominado “capex” en inglés) para ver si hay señales de que el prolongado conflicto comercial entre Estados Unidos y China y la extensión a Europa de las amenazas comerciales están frenando el gasto.

“Encontramos que hay claros efectos indirectos de contagio de la actividad económica china hacia las inversiones (en los mercados desarrollados)”, dijo Elga Bartsch, directora de análisis de macroeconomía en BlackRock.

A pesar de las reducidas expectativas para el segundo trimestre, no hay que descartar malas sorpresas en la segunda mitad.

“Es probable que seamos testigos de más recortes de previsiones en la última parte del año que durante la temporada de informes del segundo trimestre”, dijo Vincent Manuel, director de inversiones de la gestora de patrimonios CA Indosuez.

Información de Josephine Mason, Thyagaraju Adinarayan y Marc Jones en Londres y Danilo Masoni en Milán