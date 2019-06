Las bolsas europeas suben impulsadas por Alemania, que cerró el lunes por festivo

Foto de archivo. La Bolsa de Valores de Fráncfort en Alemania. 7 de junio de 2019. REUTERS/Staff.

(Reuters) - El repunte del parqué alemán tras el parón del lunes disparaba el martes las acciones europeas, con los inversores atentos a posibles novedades en la retórica proteccionista de Washington.

El optimismo por la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de posponer la imposición de aranceles a México ha levantado los ánimos esta semana, si bien aparecieron nuevos signos de que EEUU proseguirá con nuevas amenazas para imponer su agenda en las conversaciones con los principales socios comerciales. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió el lunes que Estados Unidos podría seguir aplicando aranceles a México si no se aprecian avances suficientes en su compromiso para frenar la inmigración ilegal. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,43% a las 0714 GMT, con el DAX de Fráncfort liderando las subidas en la apertura. El índice de la industria automovilística abría con un alza del 1,6%, con BMW, Daimler y Volkswagen AS encabezando las subidas de un sector sensible a las políticas arancelarias. El IBEX de Madrid era el único que abría con caídas, después de que Morgan Stanley rebajara sus estimaciones de beneficios bancarios en España a una media del 4% en 2020 y del 6,5% en 2021, teniendo en cuenta una curva de rendimientos más plana como consecuencia de la disposición del Banco Central Europeo a tomar nuevas medidas para reducir los tipos de interés del mercado. Entre las demás cotizaciones, Hugo Boss subía un 3,7% después de que Morgan Stanley elevara la recomendación de la casa de moda alemana desde “infraponderar” a “neutral”, tras conocerse el plan estratégico del minorista de lujo de reposicionar la firma bajo dos marcas distintas. Ted Baker caía un 26% después de que la cadena de tiendas de moda advirtiera sobre resultados futuros tras un comienzo de 2019 “extremadamente difícil”.

Información de Amy Caren Daniel y Agamoni Ghosh desde Bangalore; editado en español por Darío Fernández en la redacción de Gdynia