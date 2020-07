Las bolsas europeas, contra la reducción de la sesión propuesta en Londres

FOTO DE ARCHIVO: Un operador mira un gráfico en la pantalla de su ordenador en el ICAP en Londres, Reino Unido, el 3 de enero de 2018. REUTERS/Simon Dawson

LONDRES, 1 jul (Reuters) - Una reducción de la sesión bursátil no beneficiaría ni a los inversores ni a los mercados de valores, según las bolsas europeas, que echaron por tierra las esperanzas de bancos y empresas de inversión de Londres de restar 90 minutos a la jornada de negociación.

La Federación Europea de Bolsas (FESE) dijjo que reducir la jornada sería un movimiento en la dirección equivocada. La sesión actual de cotización en Europa es de 0900 a 1730, hora de Europa continental, lo que supone más horas que en Asia o Wall Street.

Esto significa que la sesión abarca el cierre de los mercados asiáticos y la apertura en Wall Street, y, según la FESE, un día más corto podría poner a Europa en una desventaja competitiva con respecto a plazas rivales en otras partes del mundo.

La Bolsa de Valores de Londres (LSE.L), que no es miembro de la FESE, realizó una consulta pública a principios de este año que recibió un amplio respaldo para reducir el día de negociación en 90 minutos para mejorar el bienestar mental y ayudar a atraer a más mujeres a estos trabajos.

Pero sin un enfoque armonizado en toda Europa, la reducción de horas hábiles será más difíciles de aplicar, ya que los bancos tienen mesas de negociación paneuropeas, según ha señalado la LSE.

Londres tampoco querrá ponerse en ninguna situación de desventaja competitiva con las bolsas rivales en el continente ahora que Reino Unido ha dejado la Unión Europea.

“(...) una reducción de la jornada bursátil europea no tendría ningún impacto en el bienestar de los empleados. Serían necesarias otras medidas a nivel empresarial para facilitar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal (por ejemplo, trabajar por turnos, horarios de trabajo flexibles)”, opinó la FESE según un comunicado distribuido por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

La Asociación de Inversiones del Reino Unido (Investment Association) y la Asociación de Mercados Financieros en Europa(AFME, Association for Financial Markets in Europe), una asociación de bancos, reiteraron el martes sus peticiones de recortar la sesión bursátil.

Información de Huw Jones; editado por Lisa Shumaker; traducido por Tomás Cobos