Bottas conquista pole para milésima corrida da Fórmula 1

XANGAI (Reuters) - Valtteri Bottas vai começar a milésima corrida mundial de Fórmula 1 na pole position depois de superar o colega de Mercedes Lewis Hamilton em uma disputa na primeira fila no Grande Prêmio da China neste sábado.

Sebastian Vettel, da Ferrari, se classificou em terceiro, à frente do colega de escuderia monegasco Charles Leclerec, que não conseguiu repetir o pole do Grande Prêmio do Bahrein, há duas semanas.

Bottas, que venceu a corrida que abriu a temporada na Austrália e está à frente do atual campeão Hamilton em um ponto na classificação geral, é o terceiro piloto diferente a conquistar a pole em três corridas diferentes nesta temporada.

“A volta foi ok, não completamente como eu queria. Por sorte, foi boa o suficiente para conseguir a pole”, sorriu o finlandês, que venceu Hamilton por 0,023 segundo, após registrar o melhor tempo de um minuto 31,547.

“Lewis também conseguiu melhorar muito durante a classificatória e ficou super perto”.

A pole também foi a primeira para Bottas desde a Rússia, em setembro passado, e a sétima de sua carreira. Também é a sua primeira na China, onde a Mercedes venceu cinco das últimas sete corridas.

Hamilton parecia feliz só de estar na primeira fila, apesar de seis poles anteriores em Xangai, após parecer desalinhado no treino.

“Eu não desisti, continuei tentando até o fim. Grande parabéns a Valtteri, ele tem sido espetacular todo o fim de semana e eu tenho tido dificuldade e lutado com o carro”, disse o inglês.