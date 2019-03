Guardiola cree que la Champions medirá su grado de éxito en el Manchester City

En la imagen de archivo, el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola durante el partido de Champions contra el Schalke 04 en el Eihad Stadium, en Manchester el 12 de marzo de 2019. REUTERS/Phil Noble

(Reuters) - El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, cree que los logros del club en la Liga de Campeones determinarán en última instancia si su paso por Inglaterra fue un éxito.

El español dirigió al Barcelona en dos títulos en la competición de clubes de elite de Europa, pero no pudo repetir esa hazaña en el Bayern Munich a pesar de haber conseguido tres títulos de la Bundesliga y dos Copas de Alemania.

“Me juzgaron en Munich de esa manera, así que también me juzgarán así aquí”, dijo Guardiola en una conferencia de prensa antes de los cuartos de final de la FA Cup del sábado en Gales contra el Swansea.

“Mi período en Munich no fue bueno para la mayoría de la gente porque no llegamos a la final. Conseguimos semifinales, pero no conseguimos una final y fuimos juzgados. Soy un tipo con suerte. Mis estándares son altos”, dijo.

El City busca llegar a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez bajo la batuta de Guardiola y se enfrenta a una prueba potencialmente difícil al medirse con sus rivales de la Premier League Tottenham Hotspur en los cuartos de final el próximo mes.

Guardiola dijo que no tenía ninguna queja de que el trofeo de la Liga de Campeones fuera el criterio para medir su éxito en Manchester a pesar de haber ganado un título de liga y dos Copas de Liga.

“Cuando hablé con mi presidente, director ejecutivo, director deportivo, la gente de aquí lo sabe y nos da el crédito por lo que hemos hecho en las últimas dos temporadas. Eso es lo más importante”, dijo.

“Después de eso, todos pueden juzgar si es o no un desastre. Si no ganamos la Liga de Campeones, nuestro trabajo durante tres temporadas, cada tres días, es un fracaso o un desastre. No estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué puedo decir? Aceptar y seguir adelante”.

“Lo importante es que los jugadores, el club y los aficionados den crédito si somos constantes y humildes y, si en cada partido, hacemos lo que tenemos que hacer. Ganamos mucho en el pasado y es por eso que la gente cree que eso es normal, pero no lo es”.

Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; Editado por Christian Radnedge; Traducido al español por Carlos Ruano