Hamilton conquista a pole em corrida 200 da Mercedes

HOCKENHEIM, Alemanha (Reuters) - O líder do campeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton, colocou a Mercedes na pole position neste sábado antes da corrida de número 200 da equipe que acontecerá no Grande Prêmio da Alemanha, depois que as esperanças da Ferrari de chegar à primeira colocação foram frustradas por problemas de motor.

Max Verstappen, da Red Bull, largará logo atrás do pentacampeão mundial, que terá seu companheiro de equipe Valtteri Bottas saindo em terceiro.

Sebastian Vettel, da Ferrari, sairá em último após um problema relacionado ao turbo impedir que ele marcasse um tempo. Seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, largará em décimo após um problema no sistema de combustível do carro.

A pole é a 87ª da carreira de Hamilton.

“Lewis, aqui é Toto. Você nunca para de nos encantar”, disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, - cujos empregadores comemoram o 125º ano no esporte a motor - no rádio da equipe.

Hamilton, que venceu sete das 10 corridas até agora, tem uma vantagem de 39 pontos em relação ao segundo colocado Bottas na classificação do campeonato.

“Eu não tenho certeza de como fomos hoje, e eu não sei bem o que aconteceu com as Ferraris”, disse Hamilton.

“É uma corrida tão importante para nós, nosso segundo Grande Prêmio em casa, e 125 anos de corrida esportiva, é tão incrível comemorar assim.”