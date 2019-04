Leclerc bate, e pole position em Baku fica com Bottas

BAKU (Reuters) - O finlandês Valtteri Bottas obteve neste sábado a pole position para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, após uma sessão classificatória marcada de acidentes e que terminou com a Mercedes na primeira fila e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, vítima da barreira de pneus.

O finlandês cravou 1min40s495 nas ruas de Baku, apenas 59 milésimos à frente do companheiro de equipe e líder do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel, o único piloto da Ferrari que buscava a pole position após Leclerc se acidentar na segunda fase do treino, sairá na terceira posição, tendo ficado 302 milésimos atrás de Bottas.

Hamilton vinha sendo mais rápido depois das primeiras voltas da terceira e decisiva fase do treino, mas Bottas foi veloz na hora que mais precisava.

“Foi um sentimento bacana ter conseguido na última volta”, disse o finlandês, depois de obter a oitava pole position de sua carreira e a segunda seguida. O piloto de 29 anos também largou na frente na China.

A dobradinha no treino com Hamilton foi a terceira da Mercedes no ano, deixando a equipe alemã bem posicionada para obter, pela terceira vez seguida, uma dobradinha também na corrida.

“A Ferrari estava muito rápida”, disse Hamilton, que venceu em Baku no ano passado e tem seis pontos de vantagem sobre Bottas no Mundial de pilotos.

A Ferrari parecia favorita depois de Leclerc ter dominado todos os treinos. Mas o monegasco —estimulado depois de ter sido obrigado a ceder sua posição para Vettel na China e ter perdido a oportunidade de vencer no Barein por causa de um problema no motor— errou e bateu.

Ainda assim largará na nona posição.

