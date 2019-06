Vettel coloca Ferrari na pole no Canadá

MONTREAL (Reuters) - O alemão Sebastian Vettel colocou neste sábado a Ferrari na pole position para o Grande Prêmio do Canadá pelo segundo ano seguido, tirando a liderança do grid do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, no final do treino classificatório para a corrida de domingo.

Vettel, que venceu de ponta a ponta no ano passado no Canadá para ressuscitar as esperanças de título da Ferrari na ocasião, buscará repetir o feito no domingo, largando com Hamilton, atual campeão mundial, ao seu lado.

A pole no Canadá é a 56ª vez que Vettel largará na primeira colocação em um Grande Prêmio e a primeira dele nesta temporada.

O alemão conseguiu a liderança em um brilhante esforço final, com o qual terminou a volta mais rápida em 1min10s240. Seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, largará na terceira posição, logo à frente do australiano Daniel Ricciardo, da Renault.

O francês Pierre Gasly, da Red Bull, sairá na quinta posição, ao passo que o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, largará em sexto.