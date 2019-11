Verstappen vence um emocionante Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

SÃO PAULO (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu um emocionante Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 neste domingo, com Pierre Gasly, da Toro Rosso, em um surpreendente segundo lugar.

O hexacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou próximo, em terceiro, mas sob investigação pelos fiscais após uma colisão com Alex Albon, da Red Bull, que negou ao tailandês o primeiro pódio da sua carreira.

O safety car teve uma tarde ocupada em Interlagos, com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, colidindo entre si e abandonando a prova, enquanto o companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, abandonou com problemas no motor.

Reportagem de Alan Baldwin