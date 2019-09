Leclerc vence com a Ferrari e onda vermelha toma conta de Monza no GP da Itália

MONZA, Itália (Reuters) - Charles Leclerc gerou uma onda de bandeiras vermelhas em comemoração à vitória da Ferrari neste domingo, após conseguir segurar a Mercedes durante toda a corrida e conquistar a primeira vitória em casa da escuderia no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 desde 2010.

Valtteri Bottas foi o segundo colocado com a Mercedes, e o pentacampeão mundial Lewis Hamilton acabou em um terceiro lugar, muito atrás do segundo, depois que o desgaste dos pneus cobrou a sua conta após um emocionante duelo com o piloto monegasco de 21 anos, vencedor do GP.

“Que corrida! Nunca estive tão cansado”, disse um ofegante Leclerc diante do mar de torcedores. “Vencer aqui é simplesmente um sonho”, continuou o monegasco, mudando para um fluente italiano ao se dirigir à multidão que aplaudia a vitória no 90º aniversário da equipe mais glamourosa da Fórmula 1.

“No último fim de semana (na Bélgica) consegui minha primeira vitória, mas a emoção de vencer aqui é 10 vezes maior”, disse Leclerc, em sua 14ª corrida pela Ferrari. “Obrigado a todos. Não tenho palavras.”

O companheiro de equipe de Leclerc, o alemão Sebastian Vettel, teve uma tarde para esquecer, com sua corrida indo de mal a pior justamente no circuito em que todo piloto da Ferrari quer impressionar.

Enquanto Leclerc liderava desde a pole position, o tetracampeão rodou, caiu para último, cumpriu stop & go de 10 segundos por retorno perigoso à pista e depois virou retardatário, sendo ultrapassado por seu companheiro de equipe que a cada corrida cresce em desempenho.

Os comissários de prova também lhe deram três pontos de penalidade, fazendo com que agora ele some nove em 12 meses. Se ele sofrer mais três pontos de penalidade nas próximas três corridas, Vettel será suspenso por uma corrida.