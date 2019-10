Bottas vence GP do Japão e Mercedes comemora 6º título de construtores

SUZUKA, Japão (Reuters) - Valtteri Bottas conquistou a vitória no Grande Prêmio do Japão neste domingo, quando a Mercedes garantiu seu 6º título consecutivo no campeonato de construtores e também de pilotos da Fórmula 1, algo sem precedentes.

O finlandês cruzou a linha 11,3 segundos à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, que largou hesitante da pole position e teve que se defender de Lewis Hamilton nas voltas finais.

O resultado deixou a Mercedes 177 pontos à frente da Ferrari, permitindo que a equipe conquistasse o sexto título consecutivo de construtores restando ainda quatro corridas para o final da temporada.

A vitória no Japão também garantiu à Mercedes o título de pilotos, já que apenas Bottas é agora capaz de desafiar o cinco vezes campeão mundial Hamilton, cuja liderança diminuiu para 64 pontos.

A Mercedes igualou o recorde de seis títulos de construtores seguidos da Ferrari, entre 1999-2004. A equipe italiana conquistou cinco títulos consecutivos de pilotos com Michael Schumacher entre 2000 e 2004.

“Começar em terceiro nunca é fácil aqui, mas não faz sentido desistir”, disse Bottas após sua terceira vitória na temporada e a primeira desde o Grande Prêmio do Azerbaijão em abril.

“Eu tinha um carro muito bom e Sebastian tinha um problema, por isso foi bom conseguir a liderança. Realmente orgulhoso da equipe, o sexto título consecutivo é impressionante”.

A Ferrari parecia que poderia adiar as comemorações do título após fechar a primeira fila em uma sessão de qualificação realizada no domingo de manhã, depois de ter sido adiada de seu tradicional horário de sábado devido ao tufão Hagibis.

Mas Vettel e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, tiveram problemas no começo. Vettel saiu do grid pouco antes e pisou no freio antes de se mover novamente. Ele foi investigado por uma largada falsa, mas foi liberado sem punição porque seu carro não havia passado da linha.

A hesitação momentânea foi suficiente para permitir que Bottas passasse do lado de fora rumo à liderança.

Leclerc colidiu com Max Verstappen quando o holandês tentou passar pelo lado de fora, danificando a Ferrari e deixando para trás o carro da Red Bull, que mais tarde se retirou, em uma rodada.

No entanto, Leclerc, vencedor de duas das últimas cinco provas, continuou e cruzou a linha em sexto, mas caiu para sétimo, atrás de Daniel Ricciardo, da Renault, depois de sofrer duas penalidades pós-corrida.

Terceiro colocado, Hamilton celebrou o feito da Mercedes. “Primeiramente, parabéns à equipe”, disse Hamilton, que ainda pode conquistar o título de pilotos na próxima corrida, no México. “Esse é o ponto principal. Eu só queria trazer bons pontos para a equipe”.