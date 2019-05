Autódromo de Interlagos tem contrato para 2020, diz diretor da F1

BARCELONA (Reuters) - A Fórmula 1 está disposta a levar corridas para o Rio de Janeiro, mas o atual contrato com São Paulo também inclui o próximo ano, disse o diretor comercial Sean Bratches.

O presidente Jair Bolsonaro disse a repórteres na quarta-feira que o grande prêmio de Fórmula 1 do país será realizado no Rio de Janeiro a partir de 2020, com a construção de um novo autódromo na região de Deodoro.

Ele sugeriu que a nova pista, que deverá ser nomeada em homenagem ao falecido tricampeão mundial Ayrton Senna e financiada por investimento privado, poderá ser construída em seis a sete meses.

Falando à Reuters no GP da Espanha, Bratches disse que ele não havia lido as palavras exatas de Bolsonaro, mas indicou aprovar uma mudança, embora apontou uma possível obstrução contratual no cronograma.

“Temos um contrato com nosso atual promotor até o grande prêmio de 2020”, disse ele.

“O Brasil em geral e o Rio especificamente são muito atrativos para nós do ponto de vista da corrida e estamos lisonjeados pelo interesse.”

O austríaco Alex Wurz, ex-piloto que agora tem um negócio de desenvolvimento de circuitos, disse que construir uma nova pista a tempo da corrida do próximo ano é possível, embora possa levar mais de sete meses.