Verstappen vence caótico GP da Alemanha

HOCKENHEIM, Alemanha (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo um molhado e caótico Grande Prêmio da Alemanha, marcado por acidentes e por períodos de presença do safety car, no qual o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, sequer pontuou.

Em uma corrida de reviravoltas constantes e várias paradas nos boxes, Sebastian Vettel, da Ferrari, saiu da última posição para terminar em segundo no Grande Prêmio disputado em sua casa.

O russo Daniil Kvyat terminou em uma surpreendente terceira posição com a Toro Rosso.

Rival mais próximo de Hamilton na classificação, Valtteri Bottas, da Mercedes, bateu a seis voltas do final, o que manteve a vantagem do britânico na liderança do campeonato inalterada em 39 pontos depois de 11 de 21 corridas disputadas.

Reportagem de Alan Baldwin