Verstappen encerra sequência de vitórias da Mercedes

SILVERSTONE, Inglaterra (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1 em Silverstone neste domingo para encerrar o domínio da Mercedes e se tornar o principal desafiante de Lewis Hamilton.

Em uma corrida que foi dominada pela estratégia dos pneus, Hamilton ultrapassou o companheiro de equipe da Mercedes Valtteri Bottas para garantir o segundo lugar no final da corrida e ficar com 30 pontos de vantagem no campeonato.

Hamilton, que ganhou um ponto extra por volta mais rápida, também igualou o recorde de Michael Schumacher com 155 pódios na carreira.

Reportagem de Alan Baldwin