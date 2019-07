Vettel largará em último na Alemanha em mais um dia infeliz para a Ferrari

HOCKENHEIM, Alemanha (Reuters) - O piloto alemão Sebastian Vettel irá começar o Grande Prêmio da Alemanha no final do grid de largada, depois de ter sofrido problemas de turbo com sua Ferrari nas sessões de classificação neste sábado.

Seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, foi mais uma infelicidade para a equipe italiana ao ser colocado de lado na última disputa pela pole position, saindo de seu carro sem ter estabelecido um tempo para a volta.

A Ferrari disse que Vettel, que é tetracampeão mundial de Fórmula 1, havia sofrido um problema com o fluxo de ar para o turbo de seu carro.

Vettel, que começou a corrida do ano passado na pole mas bateu enquanto liderava a prova, não vence desde o Grande Prêmio da Bélgica, em agosto do ano passado.

O piloto alemão relatou uma perda de potência pelo rádio, pouco depois de ter deixado o pits em sua primeira volta durante a abertura das sessões classificatórias.

“Eu não sei o que aconteceu”, disse Vettel ao canal Sky Sports.

“Alguma coisa quebrou no turbo e foi ‘game over’ a partir daí. É claro que estou me sentindo amargo, eu acho que o carro é ótimo e que perdemos uma grande chance, mas espero que tenhamos uma grande prova amanhã.”