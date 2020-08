Facebook bloquea a nivel global cuentas de algunos partidarios de Bolsonaro

Foto de archivo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es saludado por partidarios en el estado de Rio Grande do Sul. Brasil, 31 de julio de 2020. Alan Santos/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS

BRASILIA, 1 ago (Reuters) - Facebook dijo el sábado que bloqueó globalmente ciertas cuentas controladas por partidarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, implicadas en una investigación de noticias falsas, un día después de que fue multada por no cumplir con la orden de un juez de la Corte Suprema de hacerlo.

Un portavoz de Facebook dijo que la orden era “extrema” y amenazaba la “libertad de expresión fuera de la jurisdicción de Brasil”.

“Dada la amenaza de responsabilidad penal para un empleado local, en este punto no vemos otra alternativa que cumplir con la decisión bloqueando las cuentas a nivel mundial, mientras apelamos ante la Corte Suprema”, dijo el portavoz.

El juez Alexandre de Moraes dictaminó el jueves que Facebook y Twitter no cumplieron con las órdenes de bloquear las cuentas porque solo estaban bloqueadas dentro de Brasil, pero seguían siendo accesibles con direcciones IP extranjeras. El viernes, dictaminó que Facebook debe pagar una multa de 1,92 millones de reales (367.710 dólares) por no cumplir y que enfrentará nuevas multas diarias de 100.000 reales si no bloquea las cuentas en cuestión a nivel mundial.

Reporte de Alexandre Caverni en Sao Paulo y Ricardo Brito en Brasilia; Editado en español por Gabriela Donoso