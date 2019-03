Facebook planeja aumentar checagem de fatos antes de eleições para Parlamento Europeu

Logo do Facebook 28/03/2018 REUTERS/Dado Ruvic

BERLIM (Reuters) - O Facebook planeja ampliar os esforços para combater a desinformação antes da eleição para o Parlamento Europeu em maio e fará uma parceria com a agência de notícias alemã DPA para aumentar a checagem de informações, disse um executivo sênior nesta segunda-feira.

O Facebook tem estado sob pressão ao redor do mundo desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 para impedir o uso de contas falsas e outros tipos de fraude para influenciar a opinião pública.

No mês passado, a União Europeia acusou o Google, o Facebook e o Twitter de não cumprirem suas promessas de combater a disseminação de notícias falsas antes das eleições europeias, depois de já terem assinado um código de conduta voluntário para evitar uma regulamentação.

Nesta segunda-feira, o Facebook disse que estava montando um centro de operações que vai funcionar 24 horas por dia com engenheiros, cientistas de dados, pesquisadores e especialistas táticos, além de funcionar coordenadamente com organizações externas.

“Eles tentarão identificar as ameaças de forma proativa, para que possam agir sobre elas o mais rápido possível”, disse Tessa Lyons, chefe de integridade do feed de notícias no Facebook, a jornalistas em Berlim.

O Facebook também anunciou que está se unindo à maior agência de notícias da Alemanha, a DPA, para verificar a precisão das postagens, além do Correctiv, um coletivo sem fins lucrativos de jornalistas investigativos que vem identificando notícias falsas e notificando a empresa de mídias sociais desde janeiro de 2017.

O planejamento inclui o treinamento de mais de 100 mil estudantes alemães em alfabetização midiática e procura impedir que a publicidade paga seja usada indevidamente para fins políticos.

Por Emma Thomasson