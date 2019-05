Cofundador de Facebook dice es tiempo de dividir la compañía

9 mayo (Reuters) - Chris Hughes, cofundador de Facebook Inc y excompañero de habitación de Mark Zuckerberg, afirmó que es necesario dividir a la compañía que opera la mayor red social del mundo en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.

Foto de archivo de stickers con el logo de Facebook. Abril 30, 2019. REUTERS/Stephen Lam

“Somos una nación con una tradición de control sobre los monopolios, sin importar lo bien intencionados que puedan ser los líderes de estas compañías. El poder de Mark no tiene precedentes y eso es antiestadounidense”, escribió Hughes el jueves.

Facebook controla a una red social más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. También es dueña de WhatsApp, Messenger e Instagram, cada una de las cuales tiene cerca de 1.000 millones de usuarios.

Hughes cofundó Facebook en 2004 en la Universidad de Harvard, junto a Zuckerberg - el actual presidente ejecutivo de la empresa- y Dustin Moskovitz. Dejó la compañía en el 2007 y más tarde dijo en un posteo en LinkedIn que ganó unos 500.000 millones de dólares por sus tres años de trabajo en la firma.

“Han pasado 15 años desde que co-fundé Facebook en Harvard y no he trabajado en la compañía en una década. Pero tengo cierta sensación de enojo y de responsabilidad”, dijo Hughes, quien más tarde se convirtió en estratega de comunicaciones electrónicas de Barack Obama durante su campaña presidencial del 2008.

Facebook no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios.

En uno de los numerosos escándalos que han golpeado a la compañía, Facebook está acusada de compartir inapropiadamente los datos de 87 millones de usuarios con la ahora extinta consultora británica Cambridge Analytica.

Hughes dijo que la última vez que se reunió con Zuckerberg fue en el verano boreal del 2017, varios meses antes de que estallara el escándalo por denuncias de potencial manipulación electoral de Cambridge Analytica.

“Mark es una persona buena y amable. Pero me enoja que su fijación con el crecimiento lo haya llevado a sacrificar la seguridad y la civilidad a cambio de más clicks”, sostuvo. “Y me preocupa que Mark se haya rodeado de un equipo que refuerce esa creencia en lugar de desafiarlo”.

Hughes no está solo en el llamado a dividir Facebook. Algunos legisladores estadounidenses han pedido una mayor regulación de las normas de privacidad en internet y acciones antimonopolio para escindir a las grandes firmas tecnológicas.

Reporte de Supantha Mukherjee en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo