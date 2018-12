Facebook dice acceso a datos preferenciales fue con permiso de usuarios

Foto de archivo. Siluetas de personas junto a un logo de Facebook en esta imagen ilustrativa. 28 de marzo de 2018. REUTERS/Dado Ruvic

(Reuters) - Facebook Inc dijo que no dio a otras compañías acceso a datos de personas sin su permiso, después de que el New York Times informó que la red social habilitó a algunas grandes empresas de tecnología a tener un mayor acceso a datos de usuarios.

El periódico reportó el martes que Facebook le permitió al motor de búsqueda Bing de Microsoft ver los nombres de prácticamente todos los amigos de los usuarios de la red social sin su consentimiento, citando documentos del 2017.

“Ninguna de estas asociaciones o características dio a las empresas acceso a la información sin el permiso de la gente, ni tampoco violó nuestro acuerdo de 2012 con la FTC”, dijo Konstantinos Papamiltiadis, director de plataformas y programas de desarrolladores de Facebook, en un blog.

Según el New York Times, Facebook también brindó a firmas como Netflix y Spotify la capacidad de leer mensajes privados de los usuarios y permitió a Amazon obtener nombres de usuarios y el contacto de información a través de sus amigos.

Facebook dijo que lo que hizo fue ayudar a los usuarios a acceder a sus cuentas de Facebook o características específicas en dispositivos y plataformas construidas por otras compañías como Apple, Amazon, Blackberry y Yahoo, lo que se conoce como ‘socios de integración’.

La red social indicó que estos socios tuvieron acceso a los mensajes, pero los usuarios “tenían que iniciar sesión explícitamente en Facebook primero” antes de usar características de mensajería de un socio.

Facebook agregó que cerró casi todas estas asociaciones en los últimos meses, excepto las de Apple y Amazon.

A principios de este mes, un legislador británico publicó documentos que revelaron que Facebook ofreció a algunas firmas, incluidas Netflix y Airbnb, acceso preferencial a datos de usuarios.

Reporte de Philip George en Bangalore; Editado en español por Ana Laura Mitidieri