Cansados de Facebook, gestores de fondos de EEUU buscan alternativas

Ilustración fotográfica del logo de Facebook junto a gráficos bursátiles, mar 20, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

NUEVA YORK (Reuters) - Las pérdidas de Facebook Inc se están convirtiendo en ganancias para otras compañías.

La preocupación generada por los declinantes márgenes de beneficio del gigante de las redes sociales y su golpeada reputación han hecho que 93 fondos mutuos estadounidenses liquiden totalmente sus posiciones en la compañía en lo que va de año, exacerbando un declive cercano al 35 por ciento en el precio de las acciones de Facebook desde sus máximos, según el servicio de análisis Lipper de Refinitiv.

Las ventas de fondos como Fidelity Investments, The Hartford y Putnam Investments suman un total cercano a las 12 millones de acciones y ocurrieron en medio de movimientos similares para liquidar posiciones en la firma por parte de destacados fondos de cobertura enfocados en el crecimiento. Jana Partners y Third Point LLC, por ejemplo, vendieron juntos unos 3,7 millones de acciones de Facebook en el tercer trimestre, según documentos oficiales.

Los fondos que han prescindido de Facebook, cuyas acciones ayudaron a liderar el mercado alcista estadounidense en los dos últimos años, están optando ahora por inversiones que van desde compañías de pagos como Visa Inc y Worldpay Inc a firmas de consumo como PepsiCo Inc y Chef’s Warehouse Inc, ya que esperan que sigan los problemas en la red social mientras deja atrás su era de rápido crecimiento.

Facebook se vio sacudido este año por acusaciones de que la información personal de hasta 87 millones de usuarios podría haber sido compartida de manera inapropiada con la consultora política Cambridge Analytica.

“Las revelaciones del primer trimestre de 2018 sobre asuntos de privacidad de datos y la creciente preocupación mundial sobre la seguridad de los datos y el potencial de un aumento de la regulación convierten en un reto obtener las inversiones necesarias para remediar algunos de estos asuntos, que anticipamos que serían significativos en el crecimiento de las ganancias en los siguientes trimestres”, dijo Jim Hamel, gestor de cartera de Artisan Global Opportunities Fund.

El fondo de Hamel, que liquidó su posición en mayo, logró una ganancia cercana al 400 por ciento con Facebook tras comprar durante su oferta pública inicial en mayo de 2012, que tuvo un precio de 38 dólares por acción. Hamel indicó que usó las ganancias para sumar posiciones en empresas de la industria de pagos digitales globales -un sector de rápido crecimiento- como Worldpay, cuyos títulos han subido un 12 por ciento en el año.

Greg Woodard, director gerente de Manning & Napier, dijo que su firma, que empezó a comprar en Facebook en noviembre de 2012, a unos 20 dólares por acción, vendió toda su participación en la red social este año como parte de un amplio movimiento de salida de las compañías tecnológicas cíclicas.

Editado en español por Carlos Serrano