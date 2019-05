Fãs de Niki Lauda enfrentam chuva em Viena para dizer adeus a lenda da F1

VIENA (Reuters) - Milhares de fãs enfrentaram uma chuva forte para prestar as últimas homenagens ao lendário piloto austríaco de Fórmila 1 Niki Lauda em Viena, nesta quarta-feira, e grandes nomes do passado e do presente do esporte compareceram ao funeral.

Caixão do ex-piloto de F1 Niki Lauda durante funeral em catedral de Viena 29/05/2019 REUTERS/Lisi Niesner

O tricampeão mundial, lembrado sobretudo por sua volta às pistas depois de um acidente em 1976 em que sofreu queimaduras graves e ficou com cicatrizes, morreu na semana passada, aos 70 anos.

Familiares de Lauda acompanharam os carregadores do caixão, que levaram o corpo a uma catedral gótica no início da manhã. A mulher de Lauda, Birgit, e seus dois filhos colocaram o capacete vermelho e branco do ex-piloto sobre o caixão.

Depois os fãs passaram ao lado do esquife elevado, que foi flanqueado por velas e coroas de flores no centro da catedral — muitos esperaram em fila durante uma hora ou mais.

“Ele era Niki, é nosso herói nacional, nosso ícone”, disse Marion Hahn. “Nunca fiz nada assim, ficar em fila por alguém durante tanto tempo, mas espero que ele descanse em paz. Ele merece”.

Depois de várias horas, as portas da catedral foram fechadas e os fãs se reuniram do lado de dentro, ficando vários metros atrás das barreiras policiais.

Cerca de 500 convidados acompanharam uma missa, que também foi aberta a membros do público, mas aconteceu a portas fechadas.

Alain Prost, ex-colega de Lauda na McLaren, leria uma passagem do Antigo Testamento na cerimônia particular, informou a arquidiocese de Viena.

O pentacampeão mundial Lewis Hamilton, que venceu o Grande Prêmio de Mônaco no domingo usando um capacete com as cores do capacete de Lauda e o nome do austríaco — também pretendia se juntar à congregação.

O piloto austríaco Gerhard Berger, o ator Arnold Schwarzenegger, nascido na Áustria, e o presidente do país, Alexander Van der Bellen, fariam discursos breves.

Lauda será enterrado durante uma cerimônia particular menor mais tarde nesta quarta-feira.

Por François Murphy; Reportagem adicional de Kirsti Knolle e da Reuters TV