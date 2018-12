Terremoto de magnitude 6,9 atinge o sul das Filipinas - USGS

CINGAPURA (Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 6,9 ​​atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, neste sábado, aumentando os temores de ondas perigosas de tsunami na região, mas, após cerca de duas horas, o alerta de tsunami foi retirado.

Não houve relatos de feridos ou danos causados ​​pelo terremoto, que o Serviço Geológico dos EUA (USGS) disse ter ocorrido 193 km a leste da cidade filipina de General Santos, a uma profundidade de 60 km (37 milhas).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse inicialmente que “perigosas ondas de tsunami eram possíveis a 300 km do epicentro”, ao longo das costas das Filipinas, da Indonésia e da ilha de Palau, no Pacífico.

Mas cerca de duas horas após o terremoto, o centro disse que não havia mais uma ameaça de tsunami.

O USGS inicialmente disse que a magnitude do terremoto foi de 7,2, mas depois rebaixou para 6,9.

Moradores do sul das Filipinas disseram que o terremoto durou cerca de um minuto e que as pessoas correram para fora dos edifícios, mas não houve grandes danos.

A mídia indonésia também disse que não houve relatos de danos.

As Filipinas e a Indonésia estão ambas no “Anel de Fogo” do Pacífico, uma faixa de vulcões em forma de ferradura e linhas de falha circundando as margens do Oceano Pacífico.

A Indonésia foi atingida por dois graves tsunamis este ano.

Por Robert Birsel