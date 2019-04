Terremoto nas Filipinas mata 8 e pode ter deixado dezenas de pessoas soterradas

Moradores do lado de fora de prédio esvaziado devido a terremoto em Makati, nas Filipinas 22/04/2019 REUTERS/Neil Jerome Morales

MANILA (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu Luzón, a principal ilha das Filipinas, nesta segunda-feira, deixando ao menos oito mortos, e autoridades temem que dezenas de pessoas estejam soterradas nos escombros de um edifício comercial que desmoronou.

O tremor ocorreu 60 quilômetros ao noroeste da capital, Manila, prejudicando o transporte aéreo, ferroviário e rodoviário e causando dano em prédios e na infraestrutura.

A província de Pampanga foi a mais atingida — oito pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas, disse a governadora Lilia Pineda por telefone, citando informações de autoridades de resposta a desastres.

Agentes de resgate estavam usando equipamento pesado e cães farejadores para tentar encontrar pessoas soterradas depois que um edifício de quatro andares desabou e esmagou um supermercado no térreo, acrescentou a governadora.

“Dá para ouvi-los gritando de dor”, disse ela sobre as vítimas. “Não será fácil resgatá-las”.

Relatado inicialmente como um terremoto de magnitude 6,3, o sismo foi revisado mais tarde para 6,1, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos e autoridades sismológicas das Filipinas.

As Filipinas são sujeitas a desastres naturais por estarem localizadas no sismologicamente ativo “Círculo de Fogo do Pacífico”, cinturão de vulcões e de falhas geológicas em forma de ferradura que circunda as bordas do Oceano Pacífico.

O país também é atingido por uma média de 20 tufões por ano, que causam chuvas fortes que desencadeiam deslizamentos de terra.

Em Manila, o tremor ocorrido pouco antes das 5h fez prédios altos balançar durante vários minutos nos principais bairros comerciais.

Reportagem adicional de Neil Jerome Morales e Eloisa Lopez