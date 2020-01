Cinzas de vulcão provocam transtornos na capital das Filipinas

Cachorro em quintal coberto por cinzas do vulcão Taal, em Talisay, nas Filipinas 13/01/2020 REUTERS/Eloisa Lopez

MANILA (Reuters) - Escolas e negócios ficaram fechados na capital das Filipinas nesta segunda-feira, já que um vulcão expeliu nuvens de cinzas pela cidade e sismólogos alertaram que uma erupção pode ocorrer a qualquer momento, podendo desencadear um tsunami.

Milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas nos arredores do Taal, um dos menores vulcões ativos do mundo, que expeliu cinzas de sua cratera no meio de um lago situado cerca de 70 quilômetros ao sul do centro de Manila pelo segundo dia.

“A velocidade da escalada da atividade vulcânica do Taal nos pegou de surpresa”, disse Maria Antonia Bornas, principal especialista de pesquisa científica do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, a repórteres.

“Detectamos magma. Ainda está fundo, não chegou à superfície. Ainda podemos esperar uma erupção perigosa a qualquer momento”.

As autoridades alertaram que uma erupção poderia provocar um tsunami no lago.

Mais de 16 mil pessoas foram retiradas da ilha vulcânica e da área imediatamente ao seu redor, normalmente popular entre os turistas. Dezenas de tremores deixaram os moradores alarmados.