Drama "Coringa" lidera indicações para premiação britânica Bafta

LONDRES (Reuters) - O filme “Coringa” liderou as indicações ao prêmio da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), anunciadas nesta terça-feira, concorrendo em 11 categorias.

Todd Phillips e Joaquin Phoenix na pré-estreia de "Coringa" em Los Angeles 28/09/2019 REUTERS/Mario Anzuoni

“O Irlandês”, drama da Netflix dirigido por Martin Scorsese, e “Era uma Vez em... Hollywood”, longa de Quentin Tarantino que conquistou o Globo de Ouro de melhor comédia/musical, completam o topo da lista, com 10 indicações cada.

Ainda colhendo os frutos de seu triunfo no Globo de Ouro, o filme “1917” recebeu 9 indicações.

Os quatro longas vão disputar com “Parasita”, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, nas categorias de melhor filme e melhor diretor do Bafta, na cerimônia de 2 de fevereiro, em Londres.

“Coringa” levou o principal prêmio no Festival de Veneza e um Globo de Ouro para o ator Joaquin Phoenix, que recebeu elogios da crítica por sua transformação de um homem solitário e vulnerável em um vilão confiante.

Phoenix foi indicado como melhor ator no Bafta, somando mais um êxito para o longa que conta a história do vilão das histórias em quadrinhos, que também concorre nas categorias de roteiro adaptado, trilha sonora original, elenco, cinematografia, montagem, som, direção de arte, além de maquiagem e caracterização.

Nas categorias femininas, Scarlett Johansson (“História de um Casamento”), Saoirse Ronan (“Adoráveis Mulheres”), Charlize Theron (“O Escândalo”), Jessie Buckley (“As Loucuras de Rose”) e Renée Zellweger (“Judy: Muito Além do Arco-Íris”) concorrem ao prêmio de melhor atriz.

Johansson também foi indicada a melhor atriz coadjuvante pela comédia dramática “Jojo Rabbit”, categoria que disputa com Laura Dern (“História de um Casamento”), Florence Pugh (“Adoráveis Mulheres”) e Margot Robbie, nomeada duplamente por “O Escândalo” e “Era uma Vez em... Hollywood”.

“O Irlandês” levou Al Pacino e Joe Pesci a concorrerem na categoria de melhor ator coadjuvante, que conta com Tom Hanks (“Um Lindo Dia na Vizinhança”), Anthony Hopkins (“Dois Papas”) e Brad Pitt (“Era uma Vez em... Hollywood”).

“Parasita”, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e um Globo de Ouro, também foi indicado ao Bafta de melhor filme estrangeiro. Completando essa lista estão “A Despedida”, “For Sama”, “Dor e Glória” e “Retrato de Uma Jovem em Chamas”.

“Adoráveis Mulheres”, “História de Casamento” e “Dois Papas” receberam cinco indicações cada, no total.