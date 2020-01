"Coringa" recebe 11 indicações e lidera nomeações ao Oscar

Estatuetas do Oscar 25/01/2018 REUTERS/Shannon Stapleton

(Reuters) - O drama sombrio “Coringa” liderou as indicações ao Oscar nesta segunda-feira, com 11 indicações, incluindo a melhor filme.

O filme disputará o prêmio principal com “Ford vs Ferrari”, “1917”, “História de um Casamento”, “Era uma Vez em... Hollywood”, “O Irlandês”, “Jojo Rabbit”, “Adoráveis Mulheres” e o sul-coreano “Parasita”.

A cerimônia do Oscar, principal premiação do cinema mundial, será realizada no dia 9 de fevereiro em Hollywood.

A produção brasileira “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa, foi indicada ao prêmio de melhor documentário.

Reportagem de Jill Serjeant