Homem-Aranha troca Nova York pela Europa em "Longe de Casa"

LONDRES (Reuters) - O Homem-Aranha troca a cidade de Nova York pela Europa no mais novo filme da Marvel sobre o super-herói que lança teias, que mais uma vez terá pela frente um inimigo diferente.

Ator Tom Holland posa para fotos no Empire State Building para promover novo filme do Home-Aranha 24/06/2019 REUTERS/Lucas Jackson

Passado no Universo Cinematográfico da Marvel, “Homem-Aranha: Longe de Casa” mostra o protagonista Peter Parker (Tom Holland) assumindo novamente suas responsabilidades de super-herói quando o espião Nick Fury (Samuel L. Jackson), um personagem regular de “Vingadores”, pede sua ajuda contra uma nova ameaça.

Mas Parker está relutante enquanto participa de uma viagem escolar para a Europa, na qual quer apenas aproveitar e compartilhar seu interesse amoroso na personagem MJ (a atriz e cantora Zendaya).

“Tiramos o Homem-Aranha do bairro de Queens e o colocamos no palco mundial... o levamos para Londres, Veneza, Praga”, disse Holland à Reuters.

“Neste filme ele está tentando pendurar o uniforme e não ser o Homem-Aranha por um tempo, tirar uma folga. E onde quer que ele vá parece que a encrenca segue, então ele é pego em um estado vulnerável, e veremos como ele vai lidar com a situação”.

O filme segue o sucesso “Vingadores: Ultimato”, também da Marvel, o final de uma série de super-heróis que já dura uma década.

Jackson disse que Fury estava “definitivamente tentando reconquistar o controle de sua vida e um pouco do controle do mundo” neste filme, que também trabalha com os conceitos de “fake news” e deturpação de fatos.

“Estamos vivendo em uma época onde há muitas coisas complicadas e as pessoas não sabem direito o que está acontecendo”, disse Jake Gyllenhaal, que interpreta o novato Quentin Beck.

“Homem-Aranha: Longe de Casa”, que terá sua estreia mundial nesta semana, é o segundo filme de Holland como protagonista no papel do super-herói. Ele também apareceu em alguns filmes dos “Vingadores”.

Holland segue os passos de Andrew Garfield, da franquia “O Espetacular Homem-Aranha”, e de Tobey Maguire, que interpretou o herói em três filmes entre 2002 e 2007.

Reportagem de Jayson Mansaray