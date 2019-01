“Roma” e “A Favorita” lideram histórica lista de indicados ao Oscar

LOS ANGELES (Reuters) - O filme da Netflix “Roma” e a produção de época “A Favorita” lideraram as nomeações para o Oscar, nesta terça-feira, com 10 indicações cada, em uma lista de nomeados que entrará para a história da premiação.

Os títulos competirão pela estatueta principal de melhor filme com o romance musical “Nasce uma Estrela”, o filme de super-herói “Pantera Negra”, a comédia sobre a era segregacionista de 1960 “Green Book - O Guia”, a produção de Spike Lee sobre injustiça racial “Infiltrado na Klan”, a sátira política “Vice” e o musical “Bohemian Rhapsody”.

As estatuetas do Oscar, a maior premiação da indústria cinematográfica, serão entregues em Hollywood no dia 24 de fevereiro.

A indicação de melhor filme para o conto semiautobiográfico de Alfonso Cuarón “Roma” foi a primeira para o serviço de streaming Netflix.

Falado inteiramente em espanhol e em uma língua indígena mexicana, o filme também disputará a categoria de melhor filme estrangeiro.

“Roma” foi indicado em todas as principais categorias, incluindo as de melhor diretor, melhor atriz para Yalitza Aparicio no papel de uma empregada doméstica, atriz coadjuvante para Marina de Tavira e roteiro, além de diversas categorias técnicas.

“A Favorita”, uma comédia obscena ambientada na corte da rainha Ana, monarca britânica do século 18, teve um dia melhor do que o esperado, conquistando indicações para sua protagonista, Olivia Colman, e para as atrizes coadjuvantes Emma Stone e Rachel Weisz. O diretor grego Yorgos Lanthimos também foi indicado.

Muitos dos títulos indicados este ano para a categoria de melhor filme foram também grandes sucessos de bilheteria, incluindo o filme de super-herói da Walt Disney “Pantera Negra”, que foi nomeado sete vezes nesta terça-feira, se tornando a primeira produção de super-herói a concorrer na categoria principal do Oscar.

Isso representa um forte contraste com anos anteriores, quando membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood tendiam a premiar filmes artísticos ou independentes.

“Nasce uma Estrela”, protagonizado pela candidata à estatueta de melhor atriz Lady Gaga em sua estreia em um grande filme, foi indicado oito vezes, incluindo pelo sucesso “Shallow”, de gaga. Mas, enquanto Bradley Cooper disputará a categoria de melhor ator pelo filme, ele foi deixado de fora da disputa de diretores.

Outros que ficaram de fora da premiação incluem a comédia de elenco totalmente asiático “Podres de Ricos”, que não recebeu nenhuma indicação, e o diretor de “Pantera Negra”, Ryan Coogler.

“Bohemian Rhapsody”, que também foi um sucesso de bilheteria, foi indicado para cinco estatuetas, incluindo uma indicação para Rami Malek por seu papel como o falecido vocalista do Queen, Freddie Mercury.

A veterana Glenn Close, que ainda não ganhou um Oscar, competirá pela sétima vez, este ano pela protagonista de “A Esposa”.

Na disputa pela estatueta de melhor ator, Malek e Cooper enfrentarão Christian Bale, que interpreta o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney em “Vice”, Willem Dafoe pelo papel do pintor Vincent van Gogh em “No Portal da Eternidade” e Viggo Mortensen por “Green Book - O Guia”.

“Green Book”, sobre a amizade entre um pianista negro e seu motorista branco, também rendeu uma indicação para o ator coadjuvante Mahershala Ali.

A cerimônia do dia 24 de fevereiro ainda está sem um apresentador, depois que o comediante Kevin Hart desistiu de assumir a função em dezembro devido a comentários homofóbicos que fez no passado no Twitter.

A Academia tem se recusado a comentar sobre como o evento será realizado sem um apresentador apenas pela segunda vez em seus 91 anos de história.

Reportagem de Jill Serjeant e Lisa Richwine