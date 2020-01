SAIBA MAIS-Indicados ao Oscar 2020 nas principais categorias

(Reuters) - Os indicados ao Oscar de 2020 foram anunciados nesta segunda-feira, e os prêmios serão entregues em uma cerimônia em Hollywood no dia 9 de fevereiro.

MELHOR FILME

“O Irlandês”

“Eram uma Vez em... Hollywood”

“Parasita”

“História de um Casamento”

“1917”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“Ford vs Ferrari”

MELHOR ATOR

Joaquin Phoenix - “Coringa”

Adam Driver - “História de um Casamento”

Leonardo DiCaprio - “Era uma Vez em... Hollywood”

Antonio Banderas - “Dor e Glória”

Jonathan Pryce - “Dois Papas”

MELHOR ATRIZ

Renée Zellweger - “Judy”

Charlize Theron - “O Escândalo”

Scarlett Johansson - “História de um Casamento”

Saoirse Ronan - “Adoráveis Mulheres”

Cynthia Erivo - “Harriet”

MELHOR DIRETOR

Martin Scorsese - “O Irlandês”

Quentin Tarantino - “Era uma Vez em... Hollywood”

Bong Joon Ho - “Parasita”

Sam Mendes - “1917”

Todd Phillips - “Coringa”

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brad Pitt - “Era uma Vez em... Hollywood”

Al Pacino - “O Irlandês”

Joe Pesci - “O Irlandês”

Tom Hanks - “Um Lindo Dia na Vizinhança”

Anthony Hopkins - “Dois Papas”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Laura Dern - “História de um Casamento”

Margot Robbie - “O Escândalo”

Florence Pugh - “Adoráveis Mulheres”

Scarlett Johansson - “Jojo Rabbit”

Kathy Bates - “O Caso Richard Jewell”

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

“História de um Casamento”

“Era uma Vez em... Hollywood”

“Parasita”

“Entre Facas e Segredos”

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“Dois Papas”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Como Treinar o Seu Dragão 3”

“J’Ai Perdu Mon Corps”

“Klaus”

“Link Perdido”

“Toy Story 4”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“American Factory”

“The Cave”

“Democracia em Vertigem”

“For Sama”

“Honeyland”

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

“Corpus Christi” - Polônia

“Honeyland” - Macedônia do Norte

“Os Miseráveis” - França

“Dor e Glória” - Espanha

“Parasita” - Coreia do Norte

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” - Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again” - Rocketman

“Into The Unknown” - Frozen 2

“Stand Up” - Harriet

