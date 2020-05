Pese a las fuertes alzas, el 2020 será el peor año en casi una década para las acciones

BENGALURU (Reuters) - Este año será el peor para muchos de los mercados accionarios del mundo en casi una década, aunque una mayoría de analistas encuestados por Reuters dijeron que los principales índices no volverán a caer de forma tan estrepitosa como lo hicieron en marzo, antes de rachas alcistas explosivas.

Operadores usan máscaras mientras trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York mientras el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) continúa en el distrito de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. 28 de mayo de 2020. REUTERS/Lucas Jackson

Los datos macroeconómicos apuntan a una profunda recesión mundial y en general los expertos del mercado y gestores de fondos prevén un repunte lento y dispar, sin mencionar las advertencias de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Pero los mercados accionarios, inundados con dinero fresco de los bancos centrales, han avanzado en los últimos dos meses por expectativas de una recuperación vigorosa, pese a que la pandemia de coronavirus aún se está propagando y ha infectado ya a 5,7 millones de personas en el mundo.

Los sondeos realizados por Reuters entre el 12 y 27 de mayo entre más de 250 analistas en Asia, Europa y América mostraron pronósticos mayormente esperanzadores en que las empresas y las economías retomarán la actividad tras las cuarentenas; y estiman que 11 de los 17 principales índices bursátiles cerrarán con alzas este año.

Casi un 70% de los consultados, 76 de 111, que respondieron a una pregunta adicional dijeron que no los desplomes de este año no volverían a ocurrir.

Ello a pesar de que aún hay varios riesgos dando vueltas: una segunda ola del coronavirus, incertidumbre sobre si las ganancias de las empresas de recuperarán del todo, las tensiones persistentes entre China y Estados Unidos y las elecciones presidenciales estadounidenses.

La desconexión entre los que los mercados accionarios están incorporando en sus operaciones y el panorama económico está llamando cada vez más la atención.

“Sigo repitiendo que algunos mercados no están reflejando apropiadamente la realidad y que su poder no reside en sus máximos elevados sino en el desplome de sus precios cuando asumen el verdadero escenario”, destacó Michael Every, estratega de Rabobank.

“Se supone que deberían ser como el niño que grita que el emperador no lleva ropa. Si no hacen eso, entonces no sirven de mucho”, escribió.

Subodh Kumar, estratega de inversión de su propia consultora, dijo que los mercados accionarios tienen en mente la ola de estímulos sin precedentes que han entregado los bancos centrales y los gobiernos.

“Pero la debilidad macro también es importante, ya que un impacto grave en el empleo y una posible segunda ola de COVID-19 podría retrasar la recuperación global. La Fed ha indicado que habrá una recuperación muy lenta”, sostuvo.

Y pese a las ayudas descomunales del lado fiscal y monetario, los 17 índices sobre los que se hicieron consultas - todos en rojo que lo va de este año- terminarán con pérdidas en el 2020, de acuerdo a las estimaciones de los analistas.

El desempeño previsto de este año para 11 de los 17 índices evaluados será el peor en casi una década, al menos. Para ocho de los 11 referenciales, se tratará del peor año desde la crisis financiera del 2007-2008.

Reportes de Rahul Karunakar y Hari Kishan; reportes adicionales de corresponsales en Bengaluru, Londres, Ciudad de México, Milán, Moscú, Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires, Tokio y Toronto. Editado en español por Marion Giraldo