Mercados reciben con mejoras oferta de Argentina, que es rechazada por bonistas

BUENOS AIRES, 17 abr (Reuters) - Los bonos argentinos subían más de un 3% y el riesgo país caía 312 unidades el viernes, un día después de la oferta que Argentina presentó a los acreedores para reestructurar su deuda externa, que generó disconformidad de algunos bonistas en medio de una tensa negociación.

En una presentación cuyos detalles se conocerán el viernes, Argentina dijo el jueves que ofrecerá un recorte de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital del 5,4% sobre su deuda externa cercana a 70.000 millones de dólares.

“La reestructuración parece bien orientada, pero no deja de ser una oferta difícil de digerir. Los valores de recupero son bajos, los cupones iniciales son reducidos, no habría pagos por varios años y el Gobierno no propone un mensaje de consolidación fiscal que permita imaginar una compresión de tasas”, dijo el Grupo SBS en una nota.

Si bien los bonos subían y el riesgo país caía, el peso argentino, que ha sufrido una profunda devaluación en el último año, registraba una leve baja apoyada por el accionar del banco central.

En medio de una dura negociación a la que el Gobierno argentino le puso un tope de 20 días, algunos bonistas se mostraron disconformes con la propuesta.

La oferta “se ve decepcionante pero depende de los detalles que esperamos para más tarde hoy. No parece muy alentadora, pero es una primera oferta. La situación global es muy difícil y Argentina está tratando de sacar ventaja de eso”, señaló a Reuters un tenedor de bonos que prefirió mantener el anonimato.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que el viernes se presentará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) la oferta formal a los acreedores, donde se revelarán más detalles.

“Argentina está haciendo lo mejor para demostrar que está negociando cuando en realidad no lo está haciendo (...) Es difícil para los inversores sentirse cómodos sin pagos por tres años en un país sin modelo de crecimiento”, explicó otro bonista.

El país arrastra una prolongada crisis con recesión y una alta inflación que, según el presidente Alberto Fernández, vuelve impagable la deuda pública en las condiciones actuales.

Por eso el Gobierno inició las negociaciones para reestructurar la deuda, que se vieron demoradas por el impacto del coronavirus.

La oferta argentina prevé la quita de 37.900 millones de dólares en intereses y de 3.600 millones de dólares en capital.

El miércoles, Argentina a los países del Club de París posponer por un año un pago de 2.100 millones de dólares previsto para mayo próximo.

Por otro lado, el país pretende refinanciar la deuda cercana a 44.000 millones de dólares que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según un acuerdo stand-by cerrado hace dos años con el organismo.

