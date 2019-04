Ejecutivos de bancos EEUU comparecen ante panel de Congreso por primera vez desde crisis financiera

El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, habla en una conferencia legislativa en Washington, EEUU. 9 de abril de 2019. REUTERS/Jeenah Moon.

(Reuters) - Los presidentes ejecutivos de algunos de los grandes prestamistas de Estados Unidos comparecieron ante un panel del Congreso el miércoles, en la primera oportunidad que tienen los legisladores para interrogar a los líderes de la banca desde la crisis financiera que estalló en el 2007.

El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon; y sus pares de Bank of America Corp, Brian Moynihan; de Citigroup Inc, Mike Corbat; de Goldman Sachs Group Inc, David Solomon; y de Morgan Stanley, James Gorman, asistieron a una audiencia en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Liderado por la congresista demócrata Maxine Waters e integrado por legisladores progresistas de alto perfil como Alexandria Ocasio-Cortez, se espera que el panel cuestione a los ejecutivos sobre la seguridad y diversificación del sistema financiero, además de su rol en el financiamiento de fabricantes de armas y cárceles privadas.

En sus comentarios iniciales, los legisladores demócratas se preguntaron si los llamados bancos “demasiado grandes como para quebrar” también son muy grandes como para ser regulados.

Entre los altos ejecutivos citados en la audiencia, sólo Dimon, el presidente ejecutivo de JPMorgan, mantiene el mismo cargo desde la crisis financiera. Fue designado CEO del prestamista en 2005.

Dimon recordó este punto al panel en sus comentarios de apertura, al afirmar que “nunca olvidaremos lo que aprendimos”, pero que las medidas que el banco tomó desde la crisis han sido vastas para abordar los factores que contribuyeron a la crisis.

Reporte de Imani Moise, escrito por Michelle Price. Editado en español por Marion Giraldo