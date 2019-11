Canadiense First Quantum podría asociarse con Rio Tinto para desarrollar mina de cobre en Perú

LONDRES, 27 nov (Reuters) - La minera canadiense First Quantum Minerals Ltd está buscando socios estratégicos para desarrollar nuevos proyectos de cobre y podría llegar a un acuerdo para formar una empresa conjunta con Rio Tinto en Perú, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de First Quantum.

“Eso es lo que vamos a explorar y solo depende de qué tipo de socio tenemos”, dijo Philip Pascall al margen de una conferencia en Londres, en referencia a los planes de la compañía para encontrar socios estratégicos.

“Hay varios potenciales actores diferentes, no necesariamente compañías mineras”, agregó.

Cuando se le preguntó si First Quantum podría asociarse con Rio para desarrollar una mina de cobre en Perú, Pascall dijo que puede ser una de las opciones.

Un portavoz de Río declinó hacer comentarios.

First Quantum posee el depósito Haquira, en el sur de Perú, y Río posee el proyecto de pórfido cuprífero La Granja en el país sudamericano.

First Quantum tiene una deuda neta de 7.600 millones de dólares al final de su tercer trimestre, un 24% más que hace un año, según los últimos estados financieros de la compañía. (Reporte de Zandi Shabalala en Londres; Reporte adicional de Barbara Lewis en Londres, Escrito por Jeff Lewis en Toronto, Editado en Español por Rodrigo Charme)