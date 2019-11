Google entra a mercado de accesorios digitales con la compra de Fitbit por 2.100 mln dlr

Foto de archivo: El logotipo del fabricante de dispositivos portátiles Fitbit Inc., en la Bolsa de Nueva York. 28 de octubre de 2019. REUTERS/Brendan McDermid

1 nov (Reuters) - Google de Alphabet comprará al pionero de los aparatos de control de la actividad física Fitbit Inc por 2.100 millones de dólares, para competir con Apple y Samsung en el mercado de rápido crecimiento de accesorios electrónicos para vestir.

Google dijo el viernes que ve una oportunidad para colocar en el mercado dispositivos "Hechos por Google" e invertir más en la tecnología. (bit.ly/2C1zsIj)

Fitbit recibió una oferta de 7,35 dólares por acción en efectivo, dijo la compañía, una prima de cerca de un 19% respecto al precio de cierre del jueves. Los títulos de la empresa subían un 15% a 7,1 dólares, cerca del precio ofrecido.

Los papeles de Fitbit han ganado más de un 40% desde que Reuters reportó el lunes que Google había hecho una oferta por el fabricante de los populares y coloridos aparatos para monitorizar la actividad física.[nL2N27D139]

El acuerdo se conoce en momentos en que la participación de Fitbit en el mercado de registro de la actividad física está siendo amenazada por compañías con mayores recursos, como Apple Inc y Samsung Electronics Co Ltd, así como por rivales más económicos de las chinas Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] y Xiaomi Corp.

“Nosotros creemos que Google es una combinación lógica. Los abundantes datos de salud y ejercicio, sumados a los 28 millones de usuarios activos de la plataforma de Fitbit, ofrecen un tremendo valor”, escribieron analistas de Craig Hallum en una nota.

Fitbit dijo que si Google no obtiene la aprobación de los reguladores antimonopolios para el acuerdo, la compañía de internet debería pagar un cargo de 250 millones de dólares.

Fitbit también dijo que los datos de salud y bienestar de sus usuarios no serían usados para publicidad por Google. El gigante de Menlo Park dijo que daría a los usuarios de Fitbit la opción de revisar, trasladar o borrar sus datos.

