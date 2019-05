Investigação é iniciada após Boeing 737 deslizar da pista para rio na Flórida

(Reuters) - Uma equipe de 16 investigadores federais viajou para Jacksonville, na Flórida, neste sábado, depois que um jato da Boeing com 143 pessoas a bordo deslizou de uma pista para um rio enquanto tentava pousar em uma base militar durante uma tempestade, ferindo 21 pessoas.

O Boeing 737-800, fretado pelo exército norte-americano, chegava da Baía de Guantánamo, em Cuba, com 136 passageiros e sete tripulantes quando caiu no rio St. Johns, no final da pista de pouso da estação aeronáutica de Jacksonville, informaram as autoridades.

Ninguém ficou gravemente ferido e as 21 pessoas levadas para um hospital foram classificadas como em boas condições, informou o escritório do xerife local.

O National Transportation Safety Board disse no Twitter que 16 investigadores estavam chegando a Jacksonville neste sábado.

“A equipe do NTSB tem expertise em operações de aeronaves, estruturas, usinas, desempenho humano, clima, aeroportos e outras áreas”, disse a agência, acrescentando que espera fornecer informações à mídia no final do dia.

O avião, fretado pela Miami Air International, estava tentando pousar por volta das 21h40, horário local, em meio a trovões e relâmpagos quando derrapou da pista e parou na água rasa do rio, disseram autoridades e passageiros.

A base militar fica na margem ocidental do rio St. Johns, cerca de 12,8 quilômetros ao sul do centro de Jacksonville.

A Miami Air International opera uma frota do Boeing 737-800, diferente da aeronave 737 MAX 8, que não está mais voando após dois acidentes fatais envolvendo o modelo.

Representantes da companhia aérea não responderam imediatamente aos pedidos por comentários.

Um porta-voz da Boeing informou que a empresa estava ciente do incidente e estava coletando informações.