Georgieva, do FMI, busca "pressão dos pares" para países cumprirem regras de comércio

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-administrativa do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse, neste sábado, que membros do FMI discutiram formas de aumentar a “pressão dos pares” para que países cumpram e melhorem regras globais de comércio para reduzir a incerteza que mina o crescimento.

Georgieva disse em entrevista coletiva na reunião anual do FMI e do Banco Mundial que a as tensões comerciais entre EUA e China foram um grande tópico de discussão na reunião dos líderes financeiros.

“Precisamos olhar para as razões pelas quais não estamos fazendo mais progressos no comércio. Não se trata apenas de EUA e China”, disse.

“A compreensão foi (pela necessidade) de construir mais pressão dos pares para que todos joguem pelas regras do comércio e estejam dispostos a expandir e melhorar essas regras.”

Reportagem de David Lawder