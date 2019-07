Promotores franceses pedem que Air France seja julgada por acidente em voo Rio-Paris em 2009

Monumento em homenagem às vítimas do voo AF447, no Rio de Janeiro 16/12/2011 REUTERS/Sergio Moraes

PARIS (Reuters) - Promotores franceses querem que a Air France seja julgada por um acidente fatal em 2009 envolvendo o voo AF447, entre Rio de Janeiro e Paris, que causou a morte das 228 pessoas que estavam a bordo, disse uma fonte judicial da França nesta quarta-feira.

O avião, um Airbus A330, caiu no oceano Atlântico após decolar do Rio na noite do dia 31 de maio, devido a uma perda de sustentação aerodinâmica.

A fonte judicial acrescentou que os promotores não incluíram a Airbus em seu pedido de julgamento pelo acidente.

Investigadores franceses apontaram que os pilotos do AF447 cometeram equívocos ao fazer a leitura na perda de velocidade de sensores que estavam bloqueados pelo gelo devido a uma tempestade, o que provocou uma perda de sustentação.

Reportagem de Emmanuel Jarry