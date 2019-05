Coletes amarelos entram em confronto com policiais na França

PARIS (Reuters) - Manifestantes conhecidos como coletes amarelos entraram em confronto neste sábado com a polícia em Paris e Amiens, cidade no norte do país, no 28º fim de semana consecutivo do movimento contrário ao governo.

A polícia em Amiens, cidade natal do presidente Emmanuel Macron, atirou gás lacrimogêneo em aproximadamente 1.200 manifestantes, depois que um grupo apedrejou a polícia, atacou agências de bancos locais e colocou fogo em cestas de lixo, segundo o chefe da polícia local.

A polícia prendeu 27 pessoas na cidade.

Algumas centenas de manifestantes também entraram em conflito com a polícia no centro de Paris, na Praça da República e em seus arredores.

Depois de mais de seis meses, o movimento que protestam contra o custo de vida e a suposta indiferença de Macron parece perder embalo.

Pelo país, apenas 12.500 manifestantes foram às ruas no último dia de protestos, o menor comparecimento desde que o movimento começou, disse o Ministério do Interior da França. No auge, em novembro, mais de 300.000 pessoas participaram nacionalmente.

Os protestos prolongados, batizados pelos coletes de alta visibilidade usados pelos participantes e que começou em oposição ao aumento de impostos do combustível, dificultaram o cronograma das reformas de Macron e foçaram-no a realizar custosas concessões.