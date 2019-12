França está pronta para enfrentar ameaça tarifária de Trump, diz ministro

PARIS (Reuters) - A França está pronta para ir à Organização Mundial do Comércio (OMC) para desafiar a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifar champanhe e outros produtos franceses na esteira da adoção de um imposto do país europeu sobre empresas de internet, disse o ministro das Finanças na França neste domingo.

“Estamos prontos para levar isso a um tribunal internacional, principalmente à OMC, porque o imposto nacional sobre empresas digitais afeta as empresas americanas da mesma maneira que as empresas da UE ou francesas ou chinesas. Não é discriminatório”, disse o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, ao canal France 3.

Há muito Paris reclama das empresas digitais dos EUA que não pagam impostos suficientes sobre as receitas auferidas na França.

Reportagem de Geert De Clercq