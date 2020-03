Museu do Louvre fecha as portas novamente em meio a preocupações por coronavírus

Fila de pessoas do lado de fora do Museu do Louvre, em Paris 02/03/2020 REUTERS/Benoit Tessier

PARIS (Reuters) - O Museu do Louvre, em Paris, manteve as portas fechadas para turistas e amantes da arte pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira, enquanto a administração realiza reuniões com os funcionários sobre riscos associados ao coronavírus.

Filas rapidamente se formaram sob chuva do lado de fora do museu mais visitado do mundo, e não havia indícios imediatos sobre a reabertura do local.

Um sinal em diferentes idiomas na entrada principal do museu indicava: “Hoje, a abertura do Louvre está adiada. Vamos informar sobre o potencial horário de abertura o mais rápido possível. Obrigado pela compreensão”.

Casa da célebre pintura “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, o museu fechou as portas no domingo após a gerência falhar em garantir aos funcionários que o risco de contágio pelo coronavírus estava contido, desencadeando uma paralisação.

Museus, locais turísticos e parques temáticos não são cobertos pela proibição de grandes reuniões públicas anunciada pelo governo francês no sábado.

A França tenta conter um surto que matou duas pessoas e infectou cerca de 130 no país.

A Disneyland Paris, em Chessy, 32 quilômetros a leste do centro de Paris, está aberta normalmente nesta segunda-feira, disse um representante. A Torre Eiffel também está operando de modo regular.

Thierry Breton, comissário do mercado interno da União Européia, disse nesta segunda-feira que o surto de coronavírus está custando à indústria do turismo europeu cerca de um bilhão de euros por mês em perda de receita.

Por Thierry Chiarello