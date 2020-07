PARIS (Reuters) - A economia francesa está saindo da crise provocada pelo surto de coronavírus no mínimo tão rapidamente quanto o esperado há um mês e talvez até de forma um pouco mais acelerada, disse neste domingo o presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau. O Banco da França é o banco central do país.

“(A economia) está indo pelo menos tão bem quanto esperávamos no início de junho... e provavelmente até um pouco melhor”, disse Villeroy ao canal de TV LCI.