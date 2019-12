Greve contra Reforma da Previdência causa transtornos a viajantes na França antes do Natal

PARIS (Reuters) - As greves nos serviços de transporte da França estão causando transtornos para os viajantes nas estações de Paris no começo das festas de fim de ano. Os trabalhadores da indústria ferroviária pararam em protesto contra a reforma da Previdência.

As duas semanas de protestos dos trabalhadores da indústria contra o plano de reforma das aposentadorias do presidente Emmanuel Macron causaram problemas no sistema de trens e estradas, fecharam algumas escolas e levaram mais de meio milhão de pessoas às ruas.

Após negociações inconclusivas com o governo na quinta-feira, sindicatos chamaram os trabalhadores a continuarem com a greve durante as festas de fim de ano. Até setores de ferroviários com agrupamentos mais moderados rejeitaram uma trégua no Natal.

A SNCF, operadora nacional do sistema de trens, segue entregando serviços limitados neste sábado, com apenas da metade dos trens TGV de alta velocidade operando e muitos passageiros ainda tentando deixar a capital.

Na estação Saint-Lazare, uma das mais movimentadas de Paris, viajantes analisavam os quadros de partidas para buscar atualizações sobre a operação dos trens. Sylvain de Pierrepont e Cathy Walters, que pretendem se dirigir à Normandia com seus dois filhos para visitar a família, esperavam enquanto o trem estava atrasado.

“É meio estressante, pois não sabemos se o trem vai sair ou não”, disse De Pierrepont.

Reportagem de Ardee Napolitano e Gus Trompiz