Incêndio mata 10 em edifício residencial de Paris; mulher é detida

Incêndio destrói prédio residencial de Paris, em imagem obtida das redes sociais 05/02/2019 B. Moser/Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) via REUTERS

PARIS (Reuters) - Um incêndio consumiu um edifício de apartamentos de Paris na manhã desta terça-feira, matando ao menos 10 pessoas, em um caso que procuradores disseram suspeitar ter sido um ato criminoso.

Uma mulher de 40 anos que morava no prédio foi detida durante as investigações por suspeita de ter começado o fogo no prédio localizado no 16º arrondissement, um bairro de luxo.

Bombeiros usaram escadas para resgatar moradores das sacadas do edifício de oito andares da rua Erlanger, perto do estádio Parc des Princes e do complexo de tênis que sedia o torneio de Roland Garros.

Chamas escapavam pelas janelas nas primeiras horas da manhã enquanto dezenas de bombeiros lançavam jatos de água no prédio.

Perto das 8h locais o ministro do Interior, Christophe Castaner, disse que o incêndio estava “totalmente sob controle”.

Emmanuel Gregoire, uma autoridade da prefeitura, disse que a conflagração começou nos andares superiores pouco depois da meia-noite e que as vítimas são todas moradoras do local.

“Foi um incêndio particularmente violento”, afirmou o capitão Clément Cognon, do corpo de bombeiros de Paris, à BFM TV.

O procurador parisiense Remy Heitz disse aos repórteres que os investigadores suspeitam de um motivo “criminoso” para o incêndio e que uma mulher de 40 anos com um histórico de problemas de saúde mental foi colocada sob custódia.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, escreveu no Twitter que a cidade está de luto após o acidente, ocorrido menos de um mês depois de uma explosão de gás no centro da metrópole matar quatro pessoas.

Por Simon Carraud, Arthur Connan, Sudip Kar-Gupta e Matthias Blamont