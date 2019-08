Mulheres brasileiras devem ter vergonha de Bolsonaro por zombar de minha esposa, diz Macron

BIARRITZ, França (Reuters) - As mulheres brasileiras devem ter vergonha do presidente Jair Bolsonaro, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira, revidando depois que o presidente brasileiro zombou de sua esposa no Facebook.

Presidente Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte Macron 19/08/2019 Gerard Julien/Pool via REUTERS

Os líderes têm brigado nas últimas semanas, com Macron culpando Bolsonaro pelos incêndios na Amazônia e acusando-o de mentir sobre sua política de mudança climática.

Bolsonaro respondeu no domingo a um post no Facebook que comparava a aparência de sua esposa Michelle, 37, com a esposa de 66 anos de Macron, Brigitte.

“Não humilha cara. Kkkkkk”, escreveu Bolsonaro em um comentário amplamente criticado como sexista.

Questionado sobre o incidente em uma entrevista coletiva em Biarritz, onde os líderes do G7 estão reunidos para uma cúpula, Macron disse que os comentários são “extremamente desrespeitosos” para com sua esposa.

“As mulheres brasileiras provavelmente estão com vergonha de seu presidente”.

Bolsonaro e Macron começaram a trocar farpas depois que o presidente francês comentou no Twitter sobre o aumento das queimadas na Amazônia, irritando seu colega brasileiro.

“Nossa casa está queimando. Literalmente”, escreveu Macron, na ocasião. Posteriormente ele acusou Bolsonaro de mentir sobre seus compromissos em combater as mudanças climáticas.

Em julho, Bolsonaro cancelou uma reunião com o ministro das Relações Exteriores francês Jean-Yves Le Drian - ele preferiu cortar o cabelo em vez disso.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Bolsonaro criticou a aplicação das regulamentações ambientais no Brasil e anunciou intenções de desenvolver a região amazônica, onde o desmatamento da maior floresta tropical do mundo por madeireiros, fazendeiros e especuladores aumentou este ano.

Não é a primeira vez que Bolsonaro é acusado de fazer comentários sexistas ou machistas. Antes de assumir a Presidência, ele chegou a comentar que havia tido quatro filhos homens e, na quinta vez, deu “uma fraquejada” e teve uma filha mulher.

Por Michel Rose